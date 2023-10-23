استمرار مبادرة «شباب بهوية وطنية» في البحيرة للتعريف بالمشروعات القومية

واصلت مديرية الشباب والرياضة في البحيرة، بقيادة الدكتور إبراهيم خضر، فعاليات مبادرة «شباب بهوية وطنية»، في مركز شباب محلة بشر بشبراخيت.

فعاليات المبادرة في البحيرة

وتناولت فعاليات المبادرة مناقشة عدد من القضايا، ومنها المشاريع القومية التي تشهدها مصر، ومشروع حياة كريمة وتأثيره على قرى محافظة البحيرة، ومدى التطوير الذى شهدته مراكز شباب المحافظة مما جعلها مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع فئات المجتمع، بدءًا من النشء والشباب والفتيات ووصولًا إلى كبار السن وذوي الهمم.

أهداف المبادرة في البحيرة

ومن جهته، أشار وكيل الوزارة الشباب والرياضة في البحيرة إلى أن مبادرة «شباب بهوية وطنية» تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي للشباب، وتشجيعهم علي المشاركة السياسية وتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية لديهم.

وأعرب الشباب المشارك في الندوة عن استعدادهم للمشاركة في المبادرات، والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدراتهم الشخصية والمهنية المقدمة لهم من وزارة الشباب والرياضة.

جاءت المبادرة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضمن سلسلة لقاءات شبابية مع أعضاء مراكز الشباب بنطاق المحافظة، للاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، وتنفيذ رؤاهم المستقبلية من خلال المبادرات المختلفة.