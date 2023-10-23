وفد «التنسيقية» يشارك في فعاليات حملة «بيئتنا.. مسؤولياتنا» بالإسكندرية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات إطلاق حملة «بيئتنا.. مسؤولياتنا» بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارتي التربية والتعليم والبيئة ومنظمة اليونيسيف.

من جانبها، أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية مهتمة بحقوق الطفل بشكل كبير ولديها العديد من المبادرات منها «النشء وابني أديبًا»، موضحة أن التنسيقية تتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة أيضا في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، والعديد من القضايا التي تخص الطفل لأنه من أهم الملفات المستقبلية.

فيما أشاد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة لتوعية الأطفال حول التغيرات المناخية وآثارها السلبية، وحرصه على إشراك الأطفال في القضايا التي تخصهم، مشيدًا بالتعاون القائم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارتي التربية والتعليم والبيئة في مجال التغيرات المناخية وتوعية الأطفال.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأطفال هم مستقبل مصر في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن َالقيادة السياسية تولي الكثير من الاهتمام بالأطفال.