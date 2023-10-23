تعيين المستشار ياسر المعبدي أمينا عاما لـ«الأعلى لتنظيم الإعلام»

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تعيين المستشار ياسر المعبدي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفي بداية الاجتماع رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بالمستشار ياسر المعبدي، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، أمينًا عامًا للمجلس، مؤكدًا أنه إضافة للمجلس لما يتمتع به من خبرات قانونية.

السيرة الذاتية للمستشار ياسر المعبدي

والمستشار ياسر المعبدي، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1995، وتم تعيينه بالنيابة العامة في 1996، وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتى درجة محام عام أول بالنيابة العامة، وخلال فترة عمله بالنيابة العامة، عمل عضوًا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2012، ولجنة الانتخابات البرلمانية عام 2013، ولجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014، ولجنة الانتخابات البرلمانية عام 2015.

كما شغل منصب مدير مركز معلومات النيابة العامة، لمدة 5 سنوات من عام 2012، حتى عام 2017، وفي 2017 صدر القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017 بالتعيين عضوًا في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.