«تعليم البحيرة» يحصد المركز الثاني على الجمهورية لتنس الطاولة

حصل فريق اللجنة الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ببطولة تنس الطاولة للمصالح الحكومية، التي أقيمت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، خلال الأيام الماضية، واختتمت اليوم.

إشادة بفريق اللجنة الرياضية بمديرية التربية والتعليم

وأشاد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بالفريق والجهد المبذول والمشرف الذي توج بالحصول على المركز الثاني جمهوريا، مؤكدا أن تعليم البحيرة يسير بشكل متقدم وواعد في مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة.

تعليم البحيرة يشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات

أوضح «الديب» أن تعليم البحيرة يشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات والتخصصات في ظل الرعاية المستمرة والدعم المتواصل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأشار إلى أن الفريق استهل مشواره بالفوز على فريق دمياط 0/2، ثم فاز على سوهاج 0/2، وتصدر مجموعته الخامسة ليصعد إلى دور 16 الذي فاز فيه على فريق الإسكندرية 0/2، وبدور الثمانية الفوز على فريق كفر الشيخ 2 /1.

وأضاف أنه في دور الـ 4 التقى الفريق صباح اليوم مع فريق الجيزة وحقق الانتصار، ليخسر في مباراته النهائية ويحل في المركز الثاني جمهوريا، وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بخالص التهنئة لمنتخب تعليم البحيرة متمنيا لهم مزيدا من النجاح.