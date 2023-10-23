«الطب البيطري» يضبط مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، نتائج حملات مديرية الطب البيطري خلال شهر، بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن، التي أسفرت عن تحرير 49 محضرًا وضبط 41 طنًا و280 كيلوجرام مصنعات لحوم وهياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال الطب الوقائي وتنفيذ الحملة القومية، تم تحصين 26 ألفًا و877 رأس ماشية ضد الجلد العقدي، وجدري الضأن، وتحصين 11 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمي القلاعية، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

سحب عينات من 26 مزرعة

وفي مجال مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، جرى سحب عينات من 26 مزرعة، للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور، وتحصين 16 ألفًا و955 طائرًا بلقاح إنفلونزا الطيور، وتنفيذ زيارات منزلية استهدفت 23 منزلًا، إلى جانب استخراج 410 تصاريح ذبح لـ285 ألف طائر.

وفي مجال القوافل العلاجية، جرى تنفيذ 9 قوافل علاجية مجانية بالجهود الذاتية في أحياء ومراكز الوراق وكرداسة والبدرشين والعياط، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، بالإضافة إلى رش وتجريع وعلاج 14 ألفًا و4 رؤوس ماشية، إلى جانب تنفيذ 71 ندوة إرشادية في مجالات أهمية التحصين وكيفية الوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار لتوعية وإرشاد المربين.

ذبح 17 ألفا و75 رأس ماشية

وفي مجال إدارة المجازر والمذبوحات، تم ذبح 17 ألفا و75 رأس ماشية، 932 ألفًا و600 طائر، وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، جرى عمل اختبارات بروسيلا بإجمالي 3 آلاف و349 رأس ماشية، وتحصين 1198 رأس ماشية، وبالنسبة لاختبارات الدرن استهدفت 3292 أبقار وجاموس، وفي مجال الترقيم والتسجيل تم ترقيم 1560 رأس ماشية إلى جانب تأمين ع344 رأس ماشية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها كونها تعد مصدر دخل كبير للمربين خاصة الصغار منهم، وتمثل مصدر ثروة لهم خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.