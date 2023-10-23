محافظ الجيزة يجازي مسؤولين في حي العمرانية عن تراكم المخلفات بأحد الشوارع

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بمجازاة نائب رئيس حي العمرانية لقطاع النظافة، ومدير قطاع العمرانية للنظافة والتجميل، ومشرف قطاع العمرانية للنظافة بهيئة النظافة والتجميل، لعدم المتابعة الميدانية لحالة النظافة على أكمل وجه، الأمر الذي أدى إلى تراكم المخلفات والقمامة من نفقي الفخرانى وأبو زارع وشارع الدكتور أحمد فؤاد سعيد وعدم رفعها.

ووجه المحافظ بسرعة رفع كافه المخلفات، والحفاظ على حاله النظافة بالأماكن المذكورة.

المتابعة الميدانية والمستمرة لشوارع وميادين المحافظة

وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مدير إدارة الإشغالات، ومسؤول الإشغالات بحى العمرانية للتقصير في المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بشارعي أبوزارع والدكتور أحمد فؤاد سعيد من بدايته وحتى نهاية شارع عثمان محرم، وتواجد التعديات على الطريق العام وإعاقة حركة المواطنين، مشددا على تحقيق الانضباط بالشارع، وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة.

وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة، مؤكدا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.