«العربي للملاحة»: نقل ما يزيد على 165 ألف مسافر في العام الحالي

انعقدت أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، في دورتها الـ81 بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المهندسة وسام التهتموني، وزير النقل الأردني، ورزاق السعداوي، وزير النقل العراقي، واستعرضت الموقف المالي، ونشاط الشركة خلال الفترة من 01/01/2023 وحتى 30/09/2023، إذ حققت الشركة نتائج إيجابية ملحوظة، وذلك من خلال خطط العمل التي وضعتها إدارتها الشركة.

الخط البحري «العقبة - نويبع»

عملت إدارة الشركة على زيادة وتنويع مصادر دخلها، والتركيز على مميزات وعناصر الجذب المتوفرة بالخط البحري «العقبة - نويبع»، والتركيز على عناصر القوة التي تتمتع بها الشركة، ومن خلال متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية بما يضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

وجرى استعراض سياسة الشركة لتطوير وتحديث أسطولها البحري، حيث جرى شراء باخرة الشحن «أور» بطاقة استيعابية تصل إلى 100 شاحنة، وبارتفاع كراج يصل إلى 6.8 متر، وبسرعة تصل إلى 21 عقدة بحرية، وسيساهم انضمام باخرة الشحن «أور» إلى أسطول بواخر الشركة في رفع تنافسية خط «العقبة - نويبع»، وسيحافظ على إنسيابية حركة التبادل التجاري عبر هذا الخط الحيوي، حيث تم نقل ما يزيد عن 165 ألف مسافر بنسبة زيادة بلغت 31%، ونقل 38.725 شاحنة بنسبة زيادة بلغت 36%، وذلك منذ بداية العام وحتى تاريخ 30/09/2023.

تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين

كما أقرت الجمعية العمومية، الموازنة التخطيطية للشركة لعام 2024، التي تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين على خط «العقبة - نويبع»، واستغلال أسطول بواخر الشركة من خلال العمل على خطوط ملاحية جديدة، والتوسع بسياسة التأجير، وشراء وحدات بحرية جديدة.

وأكدت وزارة النقل في تقرير لها، أهمية الاستمرار بهذا النهج، والعمل دائماً للحفاظ على هذه الشراكة العربية المميزة، وتوفير كافة التسهيلات للشركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وتنشيط حركة السياحة البينية من خلال مشاريع وبرامج سياحية تشاركية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول الثلاث.