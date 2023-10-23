عاجل.. مصير رحيل نائب رئيس الزمالك بعد حكم المحكمة الرياضية الدولية

علق هشام نصر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق، نائب رئيس نادي الزمالك الحالي، على قرار المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الاثنين، بقبول الطعن الذي قدمه، وإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام.

هشام نصر: أنا نائب رئيس نادي الزمالك

وقال هشام نصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لن أترك الزمالك، هذا الحكم رد اعتباري، ويؤكد أن ما حدث ظلم».

وتابع: «أين شهداء الزور الذين شهدوا ضدي في ذلك الوقت أثناء القضية، هذا الحكم لهم».

وشدد على أنه «أنا نائب رئيس نادي الزمالك، ولن أترك منصبي، لن أستطيع التعامل في اتحاد اليد بعد ذلك».

هشام نصر يفوز بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك

وكان هشام نصر قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية، لإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام، وهو ما قضت به اليوم، وألغت قرار إيقاف هشام نصر ومجلس إدارته.

وفاز هشام نصر بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك، خلال الانتخابات التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، بعد منافسة قوية مع هاني العتال.