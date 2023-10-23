حالة الطقس غدا الثلاثاء 24-10-2023.. مائل للحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 24-10-2023، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحا

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الشبورة المائية تتكون صباحا، وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويشهد غدا فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الثلاثاء 24-10-2023

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 23 درجة مئوية.