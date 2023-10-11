تفاصيل مزاد سيارات مطار القاهرة والنيابات.. أبرزها مرسيدس وهامر

ذكرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وزارة المالية، المشرف على مزادات مصلحة الجمارك والمصالح الحكومية، أنّه سيتم عقد عدد من من المزادات للسيارات والمركبات التابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام جلسة المزاد الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي، ويضم المزاد لوطات سيارات من العديد من الماركات منها «تويوتا كورولا - هامر H3 - نيسان مورانو - فولكس باسات - مرسيدس A160 - تويوتا RAV4 - هيونداي إلنترا - شيفرولية لومينا».

وستتم عملية البيع للسيارات بشرط دفع التأمين الابتدائي الذي يصل إلى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى دفع 20% فور رسو المزاد، على أن يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوما من رسو مزاد السيارات.

كراسة الشروط

وبحسب كراسة الشروط، يجب على كل من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% من ثمن الصفقه بمجرد رسو المزاد، وحال عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وجرى الإعلان عن عمليات بيع كبير بالمزاد العلني في مزاد 17-10-2023 لسيارات وبضائع جهات حكومية، وجاءت التفاصيل كما يلي.

أولا: سيارات جهات حكومية، سيارات بيك أب، ونقل، وملاكي، وميني باص، وموتوسيكلات، وجرار زراعي، ولودر، وجريدر، ومن ماركات «میتسوبیشي - نیسان - CZ - جاوا - إيسوزو - داتسون - إيكولاين - جاك - روماني - نصر كوبلكو - جي بي سي - كوماتسو - شاييون»، وجميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

كما جرى الإعلان عن مزايدة على السيارات والموتوسيكلات النيابات خلال جلسة مزاد 18-10-2023، ومنها سيارات ملاكي وبيك أب ونقل وتوك توك وموتوسيكل وجرار زراعي وحفار ماركات «هيونداي - متسوبيشي - نصر - مرسيدس - جيب شيروكي - فيات - تويوتا - بيجو - لانا - بولونيز - ميني كوبر - سوزوكي - كيا - دايو - يوكسر - كوزاكي - هاوجيانج - دايون - بجاج ريجاتا - فورد - نیسان - داتسون - مازدا - روماني - بيلاروس - جاوا - كرايسلر - هوجان حلاوة - ياماها -CAT»، وجميع السيارات والموتوسيكلات والمعدات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، وتقام جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي ش البحر الأعظم - الجيزة الساعة 12 ظهرا.

أماكن بيع كراسة الشروط وسعرها للمزادات

وتُباع كراسة الشروط الخاصة في المزاد بـ400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، مع تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، والبطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار»، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.