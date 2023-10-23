«الزراعة» ترفع الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح

أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع درجة الاستعداد للموسم الزراعي الشتوي وتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح، والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها والتعريف بالممارسات الزراعية السليمة لتحقيق أعلى إنتاجية من محصول القمح.

رفع كفاءة الجمعيات الزراعية والتحول الرقمي

أضاف عيسى، لـ«الوطن»، أنه تمّ توجيه مديري المديريات لتأكيد زيادة الندوات الإرشادية والتواجد بين المزارعين بالحقول، للتمكن من توصيل المعلومة الإرشادية، وإصدار التوصيات الصحيحة لزيادة الإنتاج من وحدة المساحة وتعظيم الدخل للمزارع لتحسين مستوى معيشة الأسرة كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الأرز حفاظًا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزارعين، وكذلك التأكيد علي رفع كفاءة الجمعيات الزراعية والتحول الرقمي لمواكبة عصر التحول الرقمي والإرشاد الزراعي الرقمي».

وأشار إلى أنه بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وحضور الدكتور خالد أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية وحضور مديري الإدارت الزراعية والتعاونية ومفتشى الإرشاد بالمراكز تم اليوم عقد اجتماع موسع لمتابعة إجراءات الاستعدادات للموسم الشتوى وتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح.

توجيه مديري الجمعيات بالتواجد على أرض الواقع

أشار إلى انه تم توجيه مديري الجمعيات بالتواجد على أرض الواقع مع المزارعين للرصد وتقديم الارشاد الزراعي، وكذلك حصر زراعات القمح لتسليم المزارع الأحتياجات السمادية في الوقت المناسب، فضلاً عن توفير المبيدات اللازمة لتفادي الإصابة بالاصداء خاصة في محافظات الدلتا، مع أهمية الالتزام بالخريطة الصنفية للقمح.