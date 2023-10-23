محافظ المنوفية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أشمون

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منفذ بيع السلع الغذائية بشارع الروضة بأشمون، في إطار تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء «تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية» لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

توافر جميع السلع الغذائية في المنافذ والأسواق

واطمئن المحافظ على توافر السلع الغذائية التي تشملها المبادرة واستفسر عن أسعار المنتجات ونسب تخفيضها، موجها وكيل وزارة التموين بحصر المنتجات الأكثر طلبا بين المواطنين لتوريدها إلى المنفذ بكميات وفيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وكذا الإعلان عن أسعار المنتجات وقيمة التخفيض على كل سلعة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

وأكد المحافظ أن تلك المنافذ ساهمت وبشكل ملحوظ في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

حملات مكثفة على الأسواق

كما وجه المحافظ، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمتابعة الدورية للمنفذ وسير العمل به ومدى الالتزام بتطبيق التوجيهات الصادرة، مشيرا إلى استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على مستوى المحافظة للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظا على حقوق ومصالح المواطنين.