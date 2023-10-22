اتحاد طلاب المنوفية ينعى 13 شهيدا من أسرة طالبتين فلسطينيتين قصفهم الاحتلال

نعى اتحادي طلاب كلية الطب وكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، وفاة عائلة طالبتين فلسطينيتين بالجامعة، الدكتورة ريفان العاروقي، والمهندسة آية العاروقي، خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين العزل بفلسطين، وسط حالة من الحزن بين الطلاب.

وفاة أسرة طالبتين من جامعة المنوفية خلال العدوان الإسرائيلي

وجاء نعي اتحاد طلاب كلية الطب جامعة المنوفية، «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»، والله إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراق كل شهداء غزة لمحزونون، وما نقول الا ما يرضي الله، وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، مشيرين إلى أن عدد الشهداء من الأسرة 13 شهيدًا.

واستكمل البيان: «بقلوب مؤمنة وبقضاء الله وقدره، ننعى أسرة زميلتنا الدكتورة ريفان العاروقي الطالبة بالفرقة الرابعة في استشهاد عائلتها أثناء القصف الصهيوني على غزه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء ويربط على قلبها»، موضحين أن والدة صديقتهم الدكتوره ريفان العاروقي، وأخيها لا زالوا تحت الانقاض، داعين الله أن يخرجهم من تحت الأنقاض سالمين.

اتحاد الطلاب ينعى وفاة أسرة طالبتين

ونعى اتحاد طلاب كلية الهندسة الإلكترونية بالمنوفية، والدة زميلتهم، حيث جاء البيان كالتالي «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعزي زميلتنا المهندسة آية العاروقي، لاستشهاد عائلتها أثناء القصف الصهيوني الغاشم على مدينة الزهراء بقطاع غزة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء ويربط على قلوب ذويهم، ويخرج والدتها وأخيها من تحت الأنقاض سالمين يارب العالمين».