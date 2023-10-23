وفد «التنسيقية» يزور حزب الغد لمناقشة الرؤية المطلوبة من الرئيس القادم

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، وبعض قيادات حزب الغد، وجرى مناقشة الرؤية المطلوبة من الرئيس القادم.

ومثل وفد التنسيقية النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، ونفين إسكندر ومارك مجدي من أعضاء التنسيقية، وجرى الاستماع على مدار ساعتين كاملتين لمقترحات حزب الغد من الرئيس القادم.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقدم رئيس حزب الغد المقترحات الاقتصادية المطلوبة بشكل سريع مع بداية الفترة الرئاسية العاجلة، وعرض عادل عصمت المستشار السياسي لحزب الغد ورقة المقترحات السياسية، والتي يرى أنها مقترحات عاجلة ومهمة، بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تخص المحور الاجتماعي.