محافظ المنيا يوجه بإقامة منفذ في كل شارع لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تكثيف الجولات والحملات المفاجئة بصفة يومية على جميع المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتزامنا مع مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية.

التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية

كما وجه المحافظ بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية في كل شارع وكل قرية، وتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة والمتابعة الميدانية، بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة.

خفض أسعار السلع المقدمة بالمنافذ

كما تابع المحافظ، تنفيذ المبادرة بمختلف المراكز لخفض أسعار السلع المقدمة بالمنافذ والمولات التجارية والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم المرور على الأسواق بمدينة المنيا وقرى تلة، صفط الخمار، بني محمد سلطان وحي وسط المدينة، للتأكد من صلاحية المنتجات وتوافرها والالتزام بالأسعار المخفضة، حيث تم تحرير 6 محاضر مخالفة متنوعة لعدم وجود شهادة صحية وضبط مخزن تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص والتحفظ على 2 طن أرز وسكر مجهولة المصدر.

وفي مركز مغاغة، تم المرور على معرض بيع السلع الغذائية بحديقة الفتح بشارع طه حسين، حيث تم التأكد من توافر السلع بكميات مناسبة وأسعار تصل نسبة التخفيض بها من 25% إلى 30%، وتستكمل إقامة معارض بجميع القرى التابعة للمركز للتيسير على المواطنين من مختلف الفئات لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ضبط مخالفات في حملات تموينية

كما تم المرور على المحلات والمنافذ والأسواق في مركز العدوة بقرى عطف حيدر وبني وركان والقايات لمتابعة الأسعار، حيث تم تحرير 7 محاضر منها عدم الإعلان عن التسعيرة وعدم وجود شهادة صحية، وفي مدينة سمالوط تم متابعة معارض «معا ضد الغلاء» بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا بحي شمال المدينة، ومعرض بشارع الريفية بحي جنوب المدينة للتأكد من توافر احتياجات المواطنين من كافة السلع وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بمتابعة منافذ بيع السلع الغذائية بقرى القيس وشلقام وبني صامت وصندفا وبني علي، إلى جانب تنفيذ حملة على مخابز قرية الحسينية وتحرير 13 محضرا للمخابز المخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتصرف في حصة الدقيق المدعم.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة تفتيشية على الأسواق، تم خلالها تحرير 6 محاضر تموينية لضبط الأسعار، منها ذبح خارج المجازر وعدم وجود شهادة صحية وضبط 10 أجولة أعلاف.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة على الأسواق داخل مدينة وقرى المركز للقضاء على الاحتكار وافتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية بقرية اتليدم، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس تنفيذ حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 17 محضرا للمخابز المخالفة بقرية دلجا.