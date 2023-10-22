فتح حسابات ببنك ناصر الاجتماعي للطلاب المتفوقين بجامعة المنيا

فتحت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنيا، حسابات ببنك ناصر الاجتماعي للطلاب المتفوقين، وذلك بمقر الوحدة.

استكمال أوراق فتح الحسابات

جاء ذلك بحضور عصام عبدالقادر مسئول بنك ناصر الاجتماعى وذلك دون أي رسوم، إذ جرى استكمال أوراق فتح الحسابات من خلال مسؤول بنك ناصر الاجتماعي بمقر الوحدة والعمل على تسهيل صرف الطالب للمنحة.

حث الطلاب على الاستمرار في التفوق

ويأتي ذلك ضمن برنامج «حاضنات الفائقين» وهو برنامج اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي داخل وحدات التضامن بالجامعات المصرية، لحث الطلاب على الاستمرارية في التفوق الدراسي والتنافس فيما بينهم، وتخصيص مبالغ مالية لهم تصرف خلال العام الدراسي، واستهدفت الوحدة بالجامعة الطلاب المتفوقين من الفرقة الثانية بواقع خمسين طالبا وطالبة من 10 كليات بجامعة المنيا.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية.