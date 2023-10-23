وزير الخارجية يشارك في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط غدا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ سامح شكري، وزير الخارجية، يشارك غدا في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط لمناقشة التطورات في غزة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الوزارية لمجلس الأمن في نيويورك تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري.

وأوضحت مصادر للقاهرة الإخبارية، أنّ وزير الخارجية سيلقي بيان مصر أمام مجلس الأمن، حيث يستعرض رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وجهود مصر من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام، فضلا عن جهود مصر لاحتواء الصراع والتحذير من مخاطر امتداده إلى مناطق أخرى وخروجه عن السيطرة.