وكيل فتوح يعلن موعد تجديده للزمالك وموقف الأهلي

تحدث سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، عن تطورات تجديد عقد اللاعب مع النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وجود مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وقال سمير في تصريحات عبر راديو 9090: «رغبة أحمد فتوح الأولى هي البقاء مع الزمالك، واللاعب لديه مستحقات قديمة يجب دفعها في البداية، وهناك جلسة جمعت فتوح برئيس الزمالك الحالي قبل الانتخابات بأسبوع واتفقنا على بعض الأمور».

باب انضمام فتوح للأهلي مغلق

وعن مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب، قال صلاح: «لم تحدث أي مفاوضات مع النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، وأن كل ما يثار غير صحيح، والباب مغلق حول انضمام أحمد فتوح للأهلي».

وأضاف: «المفاوضات كانت من جانب وسطاء فقط وليست رسمية بشأن انضمامه للأهلي».

وكيل فتوح: تجديد اللاعب مع الزمالك بشكل رسمي في ديسمبر

عن ملف تجديد اللاعب، أوضح صلاح: «من المقرر أن يتم تجديد أحمد فتوح بشكل رسمي مع نادي الزمالك خلال أول أسبوع بشهر ديسمبر وبحد أقصى يوم 10 من الشهر المقبل، ووضعنا بعض البنود في جلستنا مع حسين لبيب خلال الأيام الماضية، وسوف نتوصل لاتفاق حول تجديد عقد اللاعب مع الزمالك».. للتفاصيل اضغط هنا.