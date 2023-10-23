إحالة 43 معلما إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل في قنا

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة 43 معلمًا في مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية، بنجع حمادي إلى الشؤون القانونية، عقب رفع دفتر الحضور والانصراف للمدرسة في الموعد المحدد، وذلك في أثناء الزيارة المفاجئة التي أجراها الوكيل اليوم، للمدرسة.

إحالة 43 معلمًا إلى التحقيق

حرص وكيل الوزارة على حضور طابور الصباح بالمدرسة، للوقوف على مدى التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالحضور المبكر وأداء مراسم الطابور وتحية العلم بجدية وانضباط، وتفقد الحصة الأولى لبعض الفصول، وشدد على مراجعة دفاتر التحضير للمعلمين ونظافة الفناء والفصول.

وكلف أعضاء الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري بإدارة نجع حمادي التعليمية، بفحص سجلات الأمن والزيارات الخارجية والمحاصيل والمتابعة وتقارير التوجيه الفني، وكذلك سجلات «5 سلوك» المخصصة لتسجيل غياب الطلاب بالمدرسة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية من إنذارات وفصل حال تجاوز الغياب المسموح.

مدرسة الزراعة في نجع حمادي

وتفقد الوكيل مزرعة المدرسة المقامة على مساحة 29 فدانًا، مقسمة إلى زراعات قصب وذرة وبامية وكرنب ومانجو، و شدد على تطبيق القواعد المنظمة لطرح تلك المساحات للزراعة بنظام المزايدة، وبيع المحصول لتحقيق أعلى هامش ربح يناسب مثيله في الأسواق.

ونبه على التزام النظافة التامة والأمانة بمعامل تصنيع الزبادي والألبان، وإتاحة المنتجات الطبيعية المتميزة بسعر معقول عبر المنفذ المخصص بالمدرسة، للتعبير عن إسهامها في خدمة المجتمع المحلي.