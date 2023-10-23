افتتح مبنى تعليمي جديد في أشمون بالمنوفية

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة في مركز أشمون، بافتتاح مبنى الإدارة التعليمية الجديد على مساحة 250 مترًا، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، النائب صابر عبد القوي عضو مجلس النواب، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وكيل وزارة التربية والتعليم، منسق عام «حياة كريمة» بالمحافظة، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

افتتاح مبنى الإدارة التعليمية الجديد في أشمون

وأزاح المحافظ، الستار عن اللوحة التذكارية لمبنى الإدارة التعليمية الجديد الذي يضم عددًا من المكاتب الإدارية لتأدية المهام المطلوبة وخدمة العملية التعليمية، وجرى تقديم عروض رياضية متنوعة، وتفقد صالة خدمة المواطنين واستمع إلى طلبات عدد من الأهالي، موجهًا بعقد لقاء عاجل بهم الخميس المقبل، لاتخاذ اللازم حيال مطالبهم.

وتضمنت الجولة، تفقد عدد من الفصول الدراسية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات في أشمون، للاطمئنان على سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط العام داخل المدرسة، واستفسر المحافظ من مدير المدرسة عن الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتأكد بنفسه من نسب الحضور والغياب وتسليم الكتب الدراسية والتابلت، كما أجرى حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، عن انتظام اليوم الدراسي بداية من طابور الصباح حتى الحصص الدراسية، موجهًا مدير المدرسة بضرورة تسجيل غياب الطلاب، وعمل إنذارات للمتغيبين حرصًا على انتظام العملية التعليمية.

زيارة عدد من مشروعات «حياة كريمة»

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تشكيل لجنة للمرور الدوري على المدارس كافة، بالإدارة لرصد أية سلبيات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية، وعرض تقارير دورية لتذليلها فوراً، فضلًا عن زيارة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية محلة سبك، إحدى القرى المستهدفة، للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المقدمة لأهالينا بالريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتفقد المحافظ، غرفة الطوارئ والأشعة بمركز طب الأسرة في محلة سبك، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تهيئة وتطوير الموقع العام بمحيط المركز الطبي، كما وجه وكيل مديرية الصحة، بسرعة استلام الوحدات الصحية المنتهية تنفيذها، التي جرى تلافي الملاحظات بها، وسرعة توريد الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، تمهيداً لدخولها الخدمة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.