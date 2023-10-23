«المؤتمر»: حرب غزة سلطت الضوء على الدور الحيوي لمصر في القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دورا حيويا في المنطقة بالكامل بشأن إعلاء السلام العالمي والتصدي للهجمات الغاشمة وحرب الإبادة التي يُمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

تقرير بلومبرج يشيد بالدور المصري في القضية الفلسطينية

وتابع غنيم، بأن هذا الدور الحيوي، بشهادة كبرى المؤسسات والوكالات الأجنبية، فخلال الساعات الأخيرة الماضية، أشاد تقرير لوكالة بلومبرج بالدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في الوقت الحالي فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن قمة القاهرة للسلام أعادت إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة المصرية في ملفات عدة، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية وجهت أنظار العالم أجمع للقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن تقري بلومبرج، نقل عن المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، روبرت ساتلوف، إن الحرب الدائرة حاليا «سلطت الضوء على أهمية الدور الذي لعبته مصر داخل وحول قطاع غز، وأن القيادة المصرية رفضت بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين، والحفاظ على السيادة المصرية والظهير الشعبي الذي يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الدعم والتفويض الكامل للحفاظ على الأراضي المصرية ودعم القضية الفلسطينية».

قمة القاهرة للسلام في تقرير بلومبرج

وأكد السعيد غنيم، أن قمة القاهرة للسلام كان لها دور بارز، حيث ذكر تقرير بلومبرج عن خبراء اقتصاديون قولهم إن أزمة غزة كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن مصر أكبر من أن تفشل رغم كثرة التحديات المحيطة بها والتوترات المتواجدة في ليبيا والسودان وحاليا غزة، ومن ثم الجميع أيقن حجم الدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار وسلام المنطقة بالكامل والدعم غير المنقطع للقضية الفلسطينية.