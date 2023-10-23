تخفيضات كبيرة تصل لـ30% على اللحوم والسلع الغذائية بالمحافظات

وفرت مختلف مديريات التموين في المحافظات عدة سلع بتخفيضات كبيرة من ضمنها اللحوم والدواجن، والتي تصل تخفيضاتها إلى نحو 30% من الأسعار في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير وملحوظ في الفترة الأخيرة، نتيجة الأزمة الاقتصادية بالعالم.

تخفيضات السلع الغذائية في المحافظات

وجاءت نسبة التخفيضات في مختلف المحافظات بداية من 15% حتى 25% و30% على الأسعار بمعدل كبير من أجل تخفيف العبء على المواطنين، في مختلف المنافذ التابعة لتموين مختلف المحافظات.

وحددت مختلف مديريات التموين في المحافظات أسعار مختلف السلع الغذائية واللحوم والدواجن، والذي انخفضت أسعارها بمعدل نحو 20- 60 جنيها.

وجاءت الأسعار كالآتي:

- الأرز: انخفضت الأسعار بمعدل 5 جنيهات للكيلو ليصل إلى 21 جنيها.

- المكرونة: انخفض سعرها بمعدل 15% لتصل إلى 18 جنيها للكيلو.

- الزيت: انخفضت الأسعار بمعدل من 5 لـ15 جنيها لتبدأ من 37 جنيها إلى 45 جنيها على حسب الكمية والحجم.

- الدواجن: بعد أن كانت بـ120 جنيها إلى 150 جنيها انخفضت الأسعار لتصل إلى 100 جنيه حتى 120 جنيه على حسب الحجم.

- وانخفضت اللحوم من 260 و280 جنيها للكيلو وبلغ من 220 إلى 240 جنيها للكيلو باختلاف الأنواع البرازيلي أو السوادني أو البلدي.