«الغرف التجارية»: طرح قائمة سلع غذائية جديدة بأسعار مخفضة قريبا

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام الاتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسعار جميع السلع الأخرى ستبدأ في الانخفاض، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال إطلاق المبادرات.

«عز»: الغرف التجارية تعمل حالياً على قائمة ثانية من السلع لتخفيضها

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة«قناة dmc»، بفقرة «أخبار dmc»، أنَّ الغرف التجارية تعمل حالياً على قائمة ثانية من السلع لتخفيضها، كاشفاً: «لا نزال بالقائمة الأولى هو السلع الأساسية والشائعة الاستخدام التي تهم المواطن المصري والأسر، وجهود الغرف بكل محافظة لدخول المنتجين المحليين في المبادرة بالسلع التي تباع داخل المحافظة، وأي سلعة سيتم إتاحتها في المبادرة بتخفيضات كبيرة لأسعارها وسيتم إعلان أسماء السلع من جانب رئيس الوزراء، وجميعها سلع غذائية».

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنَّ بعض الشركات أخطرت السلاسل والمحال بالأسعار الجديدة ليبدأ التوزيع داخلياً، فيما أنَّ شركات أخرى اتجهت لتوزيع السلع بالسعر الجديد، وبعضها بدأ في طباعة السعر وهو الحد الأقصى لـ سعر البيع المعلن وموجود في العديد من السلاسل لعدة منتجات.

تخفيض أسعار السلع الأساسية

وأوضح «عز»، أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة خفض الأسعار، أطلقت الغرف التجارية المبادرة، قائلاً: «الجميع يعلم أن ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية له تبريرات وأسباب، ولكن الحكومة لا تقبله، وهو غير مقبول من المواطن والقطاع الخاص الذي يعد جزءا من الدولة، أيضاً».

وتابع، «تعاملنا جميعاً، في شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، واجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء والوزارات المعنية ومحافظ البنك المركزي لإيجاد آليات تستهدف تخفيض الأسعار وصدر بها قرارات فورية من الدولة ما ساعدنا على سرعة التنفيذ».