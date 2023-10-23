تفاصيل الدفعة الثالثة من قوافل التحالف الوطني لإغاثة غزة.. «مياه وغذاء وأدوية»

عبرت الدفعة الثالثة من القوافل الإغاثية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحياة كريمة، المُحملة بالمساعدات الإنسانية، ميناء رفح البري إلى الشعب الفلسطيني في غزة، وضمّت الدفعة 10 قاطرات جديدة مُحملة بالمواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تجهيز 10 قاطرات أخرى، واصطفاف عشرات القاطرات استعدادا للعبور إلى الأراضي الفلسطينية.

ونجحت الدفعة الأولى من قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة المُحملة بالمساعدات الإغاثية في عبور معبر رفح، تزامنًا مع انطلاق أعمال القمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين التي احتضنتها مصر لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شارك فيها قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول بالعاصمة الإدارية.

وأعرب التحالف الوطني وجميع مؤسساته عن سعادتهم البالغة بعد فتح معبر رفح ودخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، ووجهوا الشكر إلى القيادة السياسية على جهودها من أجل فتح معبر رفح لتوصيل المساعدات إلى الأشقاء في غزة.

يذكر أنّ قوافل التحالف الوطني وحياة كريمة تضم قرابة 120 قاطرة محُملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية و80 خيمة إلى جانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بعد أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويشارك في القوافل الضخمة عددا كبيرا من مؤسسات التحالف الوطني ومتطوعيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.