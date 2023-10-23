وزير الآثار: نركز حاليا علي الترويج لسياحة المغامرات والاستجمام والترفيه

قال أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، إن الوزارة مدت العمل لبرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل، مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به نهاية أكتوبر الجاري.

الاستثمار في السياحة

وأضاف خلال كلمته متحدثا رئيسيا في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان «الاستثمار في السياحة: الفرص والحوافز»، أن الوزارة تعمل حاليا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لجذب 30 سائح سنويًا بحلول عام 2028، لافتا إلى أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي وخاصة دورها في إنتاج وتوفير الوظائف وفرص العمل المختلفة ولا سيما في ظل وجود قطاع خاص قوي يقود هذه الصناعة.

خطط وسياسات الوزارة الترويجية

وأشار الوزير إلى خطط وسياسات الوزارة الترويجية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة.

واستعرض الوزير المنتجات السياحية الهامة التي يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام والترفيه، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

واضاف الوزير أن المنتج السياحي المصري الذي يجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية يعتبر أحد أهم المنتجات السياحية الذي تتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة به.

وأشار أيضا إلى الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار في ترميم وصيانة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، لافتاً إلى جهود منظومة التحول الرقمي بالوزارة وخاصة في ملف التذاكر الإلكترونية وفي تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر زيارة العديد من المواقع الأثرية والمتاحف ووقف السداد النقدي بها وما حققته هذه المنظومة من نجاح.

ومن جانبهم، قدم مسئولو جمعية BEBA الشكر والتقدير الوزير على تلبيته الدعوة لحضوره اليوم، مشيدين بما عرضه الوزير عن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنمية صناعة السياحة في مصر، وكذلك عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم هذه الصناعة.

وشهد اللقاء عرض ومناقشة عدد من المقترحات، وتم الرد على العديد من استفسارات الحضور للنهوض بصناعة السياحة في مصر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر ومنها سبل تحسين وتطوير التجربة السياحية في مصر، والاستفادة مما تتمتع به مصر من بنية تحتية قوية، وأهمية منتج سياحة المؤتمرات والمعارض MICE ولا سيما في ظل تمتع مصر بالعديد من المقومات التي تؤهلها لهذا المنتج، واستعراض ما تشهده العديد من المناطق الأثرية والمتاحف في مصر من تطوير كبير مثل منطقة أهرامات الجيزة، ومناقشة أهمية العمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين.