أنواط وميداليات وأوسمة حصدها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

استعرض الموقع الرسمي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، السيرة الذاتية لسيادته، التي بدت زاخرة بالمناصب القيادية والأنواط والميداليات والأوسمة، بحسب ما ورد في باب «اعرف مرشحك».

وتستعرض «الوطن»، الأنواط والميداليات والأوسمة التي حصدها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتأتي كالتالي:

الأنواط والميداليات والأوسمة التي حصدها الرئيس السيسي

- نوط 25 أبريل 1982.

- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

- نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.

- نوط الخدمة الممتازة.

- اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر.

- اليوبيل الذهبي للثورة.

- اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.

- ميدالية 25 يناير 2011.

- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

- ميدالية 30 يونيو.

- قلادة الملك عبد العزيز آل سعود 8 أغسطس 2014.

- قلادة مبارك الكبير يناير 2015.

- وسام الشيخ عيسى آل خليفة البحريني مايو 2017.

- وسام الاستحقاق الوطني الغيني أبريل 2019.

- وسام الاستحقاق الوطني الإيفواري أبريل 2019.

- قلادة السياحة العربية يونيو 2019.

- وسام صداقة الشعوب البيلاروسي يونيو 2019.

- وسام زايد الإماراتي نوفمبر 2019.

- وسام جوقة الشرف الوطني ديسمبر 2019.

- وسام «سان جورج» الألماني 26 يناير 2020.

- درع العمل التنموي العربي 7 أكتوبر 2020.

- وسام جراند كروس أوف ذا ريديمير اليوناني نوفمبر 2020.

- وسام استحقاق اللجنة الأوليمبية الأفريقية 25 مايو 2021.

- وسام القائد، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول 2 يونيو 2021.

- وسام جمهورية صربيا 20 يوليو 2022.

- وسام عُمان الأول 21 مايو 2023.