بعد قبول طلبات المرشحين رسميا.. اعرف الخطوة القادمة بجدول انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسميًا، قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 لكل من المرشحين، عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وحازم عمر وعبد السند يمامة، وذلك بعد فحص طلبات الترشح واستيفاء الشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون.

وبعد قبول طلبات الترشح رسميًا، تكون الخطوة المقبلة في الانتخابات الرئاسية 2024، بحسب الجدول الزمني للانتخابات، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يكون اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، وذلك يوم 8 نوفمبر المقبل، حيث يختار المرشح رمزه الانتخابي من بين 15 رمزًا أعلنتهم الهيئة الوطنية للانتخابات.

9 نوفمبر.. بداية الدعاية الانتخابية

ويوم الخميس 9 نوفمبر، ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة ورموزهم الانتخابية التي اختاروها، ثم سيبدأ في نفس اليوم بداية الدعاية الانتخابية.

«الوطنية للانتخابات» تعلن قبول طلبات الترشح للانتخابات

وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب، وعرضت تقريرا شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذي انتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول طلبات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وحازم عمر، وعبد السند يمامة.