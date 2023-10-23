مراكز شباب القليوبية تستعد لإطلاق مبادرة للمشاركة بالانتخابات

تستعد مراكز شباب القليوبية لإطلاق مبادرة «الكلمة كلمتك» التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

مبادرة بالقليوبية للشباب

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى شباب مصر خلال الانتخابات الرئاسية، وتعلق مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لافتات على أسوار المراكز لحث الشباب على المشاركة تحت شعار «الكلمة كلمتك».

وفي هذا الصدد أشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تستهدف زيادة وعي الشباب نحو المشاركة السياسية من خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة، وأيضا من خلال تنفيذ ندوات توعوية داخل مراكز الشباب لتعزيز الوعي والانتماء لدى الشباب وتفعيل دورهم في المشاركة السياسية.

وتأتي تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتوجيهات إيمان عبدالجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.