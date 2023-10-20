بعد افتتاحه.. أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين بمسجد النور في دمياط

أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لافتتاح مسجد النور بمنطقة باب الحرس بمدينة دمياط، اليوم الجمعة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و مدير مديرية الأوقاف ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وجرى إنشاء المسجد على مساحة 1500 متر ويتكون من ثلاثة طوابق، طابقين لمصلى الرجال وطابق لمصلى النساء ومئذنتين، وقبة في صحن المسجد ومغسلة الموتى.

جهود بذل لعمارة بيوت الله

وقال فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بدمياط، إن وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظة دمياط بقيادة الدكتورة منال عوض، حريصين دومًا على دعم الجهود المبذولة لعمارة بيوت الله، كما أعلن عن عقد مقرأة للجمهور في المسجد للكبار والأطفال

صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

وأقامت المديرية شعائر صلاة الجمعة من المسجد التي تم استهلالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم وإلقاء خطبة الجمعة، أداء صلاة الغائب على شهداء الشعب الفلسطيني، واختتمت الشعائر بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وأن ينصر إخواننا في فلسطين ويرحم شهدائهم.