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البيت الأبيض: نسعى جاهدين لوجود ممر آمن بغزة

كتب:

مريم جاد
06:32 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي للقاهرة الإخبارية، أنهم يعملوا جاهدين من أجل التوصل لاتفاق من أجل ممر آمن بغزة.

وتواصل إسرائيل منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع بقطاع غزة.

قصف الاحتلال لعدة مناطق بغزة 

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والذي يضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال ومجمع الشفاء.

 

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بقلم مريم جاد