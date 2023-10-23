مدير مستشفى الشفاء في غزة: جيش الاحتلال يستخدم أسلحة غير مسبوقة لقصف المدنيين

أفاد الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء بغزة في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجمع الطبي لا يمكنه استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين.

وتابع مدير مستشفى الشفاء، أن جيش الاحتلال يستخدم أسلحة غير مسبوقة في قصف المدنيين، والإصابات بالغة الخطورة.

قصف غزة مستمر

وتواصل إسرائيل منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.