منظمة مسلمون حول العالم الدولية تكرم رئيس مجلس الشباب المصري

في نجاح جديد لمجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي واستمراراً للتقدير الإقليمي والدولي لجهوده المبذولة في مجال الإغاثة والتطوع، تم تكريم الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، من قبل منظمة مسلمون حول العالم الدولية وإهدائه درع التقدير لجهوده المبذولة في نشر وارساء قيم ومفاهيم التطوع بين الشباب ودوره المحوري في جذب وبناء قدرات الشباب المؤمن بثقافة التطوع في مصر والمنطقة العربية وشمال إفريقيا.

وأعرب محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري عن سعادته بتلقي هذا التكريم المتميز من منظمة مسلمون حول العالم والتي تعد إحدى أهم وأكبر منظمات الإغاثة حول العالم.

تعزيز ثقافة التطوع

وأوضح أن التكريم اعتراف بجهود مجلس الشباب المصري في تعزيز ثقافة التطوع ودوره المهم في الإغاثة والتنمية المجتمعية.

وأضاف ممدوح في بيان له أن المجلس يعمل على تعزيز تفاعل الشباب مع العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة في مصر وتعزيز مشاركتهم بالشأن العام، كما يهدف المجلس إلى تمكين الشباب وبناء قدراتهم من خلال البرامج والفعاليات التي تعزز من روح التطوع والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح ممدوح أن المجلس بصدد عقد مجموعة من البرامج مع منظمة مسلمون حول العالم بهدف تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة في مجالات الإغاثة والتنمية المجتمعية، كما نأمل أن يكون هذا التكريم حافزًا لنا لبذل المزيد من جهود المجلس في إشراك الشباب في العمل الخيري وتعزيز قدراتهم لمساعدة الآخرين.

ما هي منظمة مسلمون حول العالم؟

وتعمل منظمة مسلمون حول العالم الدولية على تعزيز التعاون والتنمية بين الشباب المسلم في العديد من الدول خاصة في ملف الإغاثة ودعم الفئات الأكثر احتجاجاً . حيث تعمل على إرساء وتعزيز العمل الجاد والمثابرة للشباب الذي يسعى جاهدًا لتحقيق الرخاء ومساعدة الآخرين في مجتمعاتهم.

الجدير بالذكر أن منظمة مسلمون حول العالم تعد أحد أهم المنظمات الدولية في مجال الإغاثة والتي ساعدت في دعم أكثر من ثلاثة ملايين محتاج في العديد من دول العالم مثل توجو وبنين ودول وسط وغرب افريقيا بالإضافة لتواجدها القوي خلال الازمات والكوارث مثل زلزال المغرب الاخير والفيضانات في ليبيا وزلزال تركيا وسوريا وفي تقديم المساعدات في مناطق النزاع مثل أفغانستان وباكستان وفلسطين حيث تمثل هذه الجائزة تكريمًا لجهود الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري وتعكس التقدير العالمي للمجهود الذي يبذله مجلس الشباب المصري في دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية.