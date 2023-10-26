ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. جنوب الصعيد يسجل 40 درجة مئوية في الخريف

مضى أكثر من شهر في فصل الخريف، ولا تزال درجات الحرارة مرتفعة ويشعر بها المواطنون، وتشتد خلال ساعات النهار على مناطق معينة أكثر من غيرها، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس تشهد ارتفاع درجات الحرارة اليوم فضلاً عن الظواهر الجوية الأخرى.

حالة الطقس اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها أنه خلال ساعات النهار يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما في المساء يكون الطقس لطيفا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة على إقليم جنوب الصعيد

وأظهر مؤشر درجات الحرارة، ارتفاع درجات الحرارة اليوم بصورة لم تشهدها البلاد منذ ما يقرب من شهر حيث، تصل إلى 40 درجة مئوية على إقليم جنوب الصعيد، في ظل أجواء خريفية مع قرب انتهاء شهر أكتوبر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض مناطق من أقصى جنوب الصعيد وخاصة سلال جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وجنوب سيناء لأمطار رعدية بنسبة حدوث 40%، بالإضافة إلى الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة الخميس 26-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 25 درجة مئوية.