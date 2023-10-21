سر ارتفاع درجات الحرارة في شهر أكتوبر.. هل تتعرض البلاد لموجة حارة؟

يشعرالمواطنون بارتفاع درجات الحرارة بنسب طفيفة منذ الخميس، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، لافتة إلى أنه من المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 29 درجة مئوية.

سر ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه مع الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة تقل فرص تساقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن فصل الخريف من الفصول الانتقالية، ومن الوارد أن نجد في النصف الأول منه ارتفاع في درجات الحرارة، تكون أعلى من المعدل بقيم مختلفة بأرقام طفيفة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وعن موعد انخفاض درجات الحرارة، أوضحت «غانم» أنه وارد استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى انتهاء شهر أكتوبر، لافتة إلى أنها لن تكون ارتفاعات بنفس القيم التي شهدناها في الشهور الثلاث الماضية، نظرا لأن المعدل الشهري لدرجات الحرارة في شهر أكتوبر أقل، حيث يترواح بين 30 لـ32 درجة مؤية.

هل نشهد موجات حارة في الخريف؟

وعن مدي حدوث موجات حارة في هذه الأيام، أوضحت «غانم»، أن ارتفاع درجات الحرارة لا يصل للقيم العالية التي شهدناها في شهور الصيف، مشيرة إلى أنه رغم أن بعض الأيام تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، لكنها لا تكون طويلة المدة وغير متكررة وقيم ليست عالية، لكن وارد تكون في بعض الأيام معدلات عالية عن الطبيعي بقيم طفيفة، وهذا يحدث في النصف الأول من فصل الخريف، مشيرة إلى أنه نعيش أجواء خريفية بامتياز خلال فترات النهار والليل.