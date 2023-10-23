«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هذه الأيام تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، وارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة، وازدياد فترات سطوع أشعة الشمس، ما يجعلنا نشعر بارتفاع قيم الحرارة، ومن ثم، فإننا أعلى من الأسبوع الماضي بمعدل يتراوح من درجة إلى درجتين، و3 إلى 4 درجات في بعض مناطق جنوب الصعيد.

الطقس خريفي مائل للحرارة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنّ الطقس خلال فترة النهار، خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل تمامًا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وفي الأيام المقبلة، سيكون شديد الحرارة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد.

شبورة مائية على أغلب الطرق

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «فور غياب أشعة الشمس، سيستمر انخفاض قيم الحرارة وسيكون ملحوظًا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخرة، والظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية».