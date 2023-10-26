خبير استراتيجي: إسرائيل نفذت تطهيرا عرقيا للفلسطينيين وطردت 750 ألف لاجئ

قال الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه منذ عام 1948 ظهرت المشكلة الكبرى، وهي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين مثَّلوا 750 ألف مواطن.

«محمد»: إسرائيل نفذت تطهيرًا عرقيًا بحق الشعب الفلسطيني

وأضاف «محمد»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «إسرائيل نفذت تطهيرًا عرقيًا بشهادة المؤرخين الإسرائيليين أنفسهم».

إسرائيل طردت 750 ألف لاجئ فلسطيني إلى سوريا وغيرها

وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات: «إسرائيل طردت 750 ألف لاجئ فلسطيني إلى سوريا والأردن ولبنان، وبعضهم أقام في مخيمات بالضفة الغربية وغيرها من الأماكن»، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات إسرائيلية دائمة لحل تلك المشكلة؛ لأنها طالما بقيت هذه المشكلة فهي دليل على جريمة الكيان المحتل بحق الشعب صاحب الأرض.