سعر الیورو الیوم الأحد 22-10-2023 في البنوك

سجّل سعر اليورو اليوم الأحد 22-10-2023 في البنوك، حالة من الاستقرار في ختام التعاملات؛ ليسجل 32.65 للشراء، و32.80 للبيع في البنك المركزي المصري، وهو السعر الأقرب وفقًا للأسعار المعلنة في باقي البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

وترصد «الوطن» سعر اليورو اليوم الأحد 22-10-2023 في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 22-10-2023، داخل البنك الأهلي المصري 32.48 جنيه للشراء، و32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 32.39 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 32.65 جنيه للشراء، و32.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

فيما بلغ سعر اليورو اليوم الأحد 22-10-2023 في البنك التجاري الدولي 32.59 جنيه للبيع، و32.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو اليوم الأحد 22-10-2023، في بنك الإسكندرية إلى 32.62 جنيه للبيع و32.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد 22-10-2023، في بنك التعمير والإسكان، 32.42 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع.