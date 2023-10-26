تعرف على خطوات إنهاء التعاقد على عداد المياه.. 4 مستندات مطلوبة

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة في المحافظات، عددًا من الخدمات، بينها تقديم طلب إنهاء التعاقد على عداد المياه، ونستعرض في السطور التالية الإجراءات والمستندات المطلوبة، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء.

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المستندات المطلوبة، لتقديم طلب إنهاء التعاقد على عداد المياه.

خطوات إنهاء التعاقد على عداد المياه

الخطوة الأولى: يقوم المشترك باستيفاء طلب رفع العداد.

الخطوة الثانية: يسدد المشترك الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك بالعداد الخاص به حال وجد.

الخطوة الثالثة: يتم إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه في المخازن.

الخطوة الرابعة: يتم إخطار القطاع التجاري ليتم قفل الاشتراك.

الخطوة الأخيرة: إيقاف إصدار الفواتير عن المشترك.

المستندات المطلوبة لإنهاء التعاقد على عداد المياه

1- طلب الخدمة من المنتفع أو المشترك.

2- إرفاق بطاقة الرقم القومي.

3- تقديم أخر فاتورة مصدرة للمشترك.

4- إرفاق أخر قراءة بالعداد عند الرفع.