أسعار الكتاكتيت اليوم 26-10-2023.. الساسو بـ21 جنيها

شهدت أسعار الكتاكتيت اليوم 26-10-2023، استقرارًا ملحوظا إذ تتراوح الأسعار بين 26 جنيهًا و31.5 جنيه، وبالنسبة للكتكوت الساسو يتراوح بين 20 و21 جنيهًا، والساسو بيور بين 21 و22 جنيهًا، والكتكوت الأبيض بين 25 و25.25 جنيه، والهجين بين 14 و15 جنيهًا، بحسب بيانات بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم، يتراوح الكتكوت الجيل الثاني بين 16 و17 جنيهًا، وروزي بيور بيم 16.5 و17.5 جنيه، وبالنسبة لسعر الكتكوت البلدي يصل سعره من 9 إلى 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وأسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر، تراوحت بين 25 جنيهًا و25.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في الشركات

وجاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم شركة الوادي بـ28 جنيهًا، فيما سجلت في شركة القاهرة للدواجن 30.5 جنيه، وشركة الفيروز 29 جنيهًا، وشركة الوطنية 30 جنيهًا، وشركة العناني 34 جنيهًا، وشركة مكة المكرمة 30 جنيهًا، وشركة المصرية الهولندية 26 جنيهًا، شركة رواد النيل 29 جنيهًا.