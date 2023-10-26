«الصحفيين» تجهز ملفا قانونيا لمقاضاة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية عن تجهيز ملف قانوني لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه تجاه الشعب الفسلسطيني، بالتنسيق مع نقابة المحامين، مع استمرار التنسيق مع نظيرتها الفلسطينية، معبرة عن خالص تضامنها مع كل الصحفيين الفلسطينين الذين يواجهون الموت من أجل نقل الحقيقة.

كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت نقابة الصحفيين المصريين، في بيان صحفي قبل قليل، أنها لن تتوقف عن كشف ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من فظائع وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن جريمة استهداف الصحفيين لن تطمس الحقائق، ولن تمحو الجريمة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات الجرائم البشعة والمتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينين، والتي أسفرت خلال أمس فقط عن استشهاد ثلاثة زملاء جدد، وثلاثة من عائلة الزميل وائل الدحدوح هم زوجته وابنته وابنه في قصف عنيف طال منزل يحتمون به في وادي غزة، أحد المناطق التي طلب الاحتلال نقل السكان إليها.

ظروف عمل الصحفيين الفلسطينين

وتحيى نقابة الصحفيين المصريين الزملاء في فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل وأداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة، تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني وفي ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم، ألة حرب وحشية في واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين وناقلي الحقيقة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 22 زميلا وسقوط عشرات الجرحى فضلا عن تدمير أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، واستهداف منازل عشرات الزملاء الصحفيين، واعتقال 30 صحفيا في الضفة الغربية.