«زراعة سوهاج» تنظم ورش عمل لمشروع جديد يستهدف زيادة دخل صغار الفلاحين

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج عدد من ورش العمل لمشروع الايسماب ISMAP والذي يهدف لتحسين الزراعة الموجهة للسوق، وهو أحد مشروعات التعاون بين وزارة الزراعة المصرية والحكومة اليابانية، ممثلة في هيئة التعاون الدولي اليابانية، jica.

وقال المهندس محمود عبد العال مدير المكتب الفني بمديرية الزراعة بسوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشروع يستهدف زيادة دخول صغار المزارعين بمختلف مراكز المحافظة.

اجتماع تعريفي للمشروع

في السياق، عقدت المديرية اجتماعًا تعريفيًا مع أعضاء البعثة وأعضاء فريق المشروع بمديرية الزراعة بسوهاج بهدف التعرف الانشطة المزمع تنفيذها طبقا لتوجهات المشروع ومن ثم تم عمل بعض الزيارات الميدانية لعدد من مراكز المحافظة، للتعرف من قبل الفريق الياباني على الزراعات الموجودة والمشكلات التي تواجه المزارعين وامكانية حلها من خلال وضع البرامج والتدخلات من خلال عمل البرنامج والتسويق لنهج الزراعة من أجل السوق.

زيارات ميدانية بالمراكز بسوهاج

وجرى تنظيم العديد من الزيارات الميدانية بعدد من مراكز المحافظة وهى مركز طما و جرجا و أخميم للقاء صغار المزارعين والمهتمين بالزراعة ودراسة السوق وطرق الزراعة المتبعة وامكانية تحديث نظم الزراعة بما يتماشى مع احتياجات السوق الزراعة من أجل السوق لتعظيم ربحية المزارعين وخلق قنوات تسويقية للمنتجات الزراعية التي يقوم الزراع بإنتاجها وقد شملت تلك الزيارات الميدانية زيارة أسواق الجملة بالمحافظة، وكذلك الاسواق المحلية وزيارة بعض الزراعات القائمة في هذا التوقيت من الموسم الزراعي للتعرف علي طرق الزراعة المتبعة، وكذلك طرق الحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد، وفي هذا الاطار صرح السيد وكيل وزارة الزراعة أن التعاون بين مديرية الزراعة وخبراء الزراعة اليابانيين.

تحقيق الرفاهية الاقتصادية

يأتي ذلك انطلاقا من السياسة الزراعية لمصر الهادفة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمعات الزراعية والريفية لمختلف المحافظات والفقيرة منها على الأخص للنهوض بالسكان الريفين ، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لها ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مستثمراً الدعم الفني في إطار التعاون المشترك مع الدول الأجنبية المختلفة في شتى المجالات الزراعية والريفية لخدمة تلك المجتمعات والتي كان منها مشروع التعاون الفني بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التعاون الدولي اليابانية Jica تحت مسمى «تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين بمحافظة سوهاج».

زيادة مدخول صغار المزارعين

ويستهدف زيادة دخول صغار الزراع المشاركين في تنفذ المشروع والمفعل بمشاركة وتحت إشراف التعاونيات الزراعية بمحافظة سوهاج وذلك بتقديم المساعدات الفنية لدراسة متطلبات السوق على مستوى القرية والمدينة، لخلق فكر الإنتاج طبقا لاحتياجات وتوجهات السوق للحصول على أعلى درجات الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق أعلى الإيرادات والدخول لصغار المزارعين بالإمكانيات المتاحة لديهم