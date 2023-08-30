زراعة 1000 شجرة موالح وزيتون بالطرق العامة بطهطا في سوهاج

أقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بزراعة 1000 شجرة مثمرة وغير مثمرة اليوم بالمركز تفعيلا للمبادرة الرئاسية، قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لـ«الوطن»، إن المركز قام بزراعة الأشجار بينها أشجار الموالح والزينة والزيتون ووصل عدد الأشجار التي تمت زراعتها اليوم 1000 شجرة، حيث تتم أعمال ري وزراعة الأشجار بمختلف الطرق العامة بمجلس قروي بنجا ومجلس قروي الصفيحة ومجلس قروي الصوامعة غرب وشطورة.

استمرار أعمال زراعة الأشجار

وأضاف «عوض»، أن الوحدة مستمرة بأعمال زراعة وري الأشجار يوميا وبصفة مستمرة حفاظا على اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة والمظهر الحضاري اللائق وتفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار، موضحا أن أعمال زراعة وري الأشجار تتم بمعدات الوحدة.

المشرفين على زراعة الأشجار

وكشف أن فعاليات الزراعة اليوم أشرف عليها كلا من حسام محمود جابر رئيس قرية الصفيحة، ووائل أبوعليو رئيس قرية بنجا ورمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب، وأحمد حسن عبد الحفيظ سكرتير قرية الصفيحة، وعلي بخيت سكرتير قرية بنجا، ومحمود أحمد السيد على سكرتير قرية الصوامعة غرب ومسؤولي المنتزهات ومعدات الوحدات المحلية.