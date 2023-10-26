في عيد ميلاده.. كيف تخلى هاني رمزي عن الكوميديا مقابل «200 جنيه»؟

اعتاد الجمهور من الفنان هاني رمزي، على خفة الدم في أعماله، سواء في السينما أو المسرح أو المسلسلات الدرامية، حتى في اللقاءات التليفزيونية، التي يظهر فيها على طبيعته وبشخصيته الحقيقية التي تمتاز بروح المداعبة وخفة الدم، لكن مشواره الفني يشهد جانبا جادا، تمثل في أدوار مهمة ربما لا تكون حاضرة دائما في ذاكرة المشاهدين، لطغيان الأدوار الكوميدية، وهو ما نلقي الضوء عليه مع احتفاله بعيد ميلاده الـ59.

ظهور هاني رمزي في «ناصر 56»

بداية هاني رمزي، مع الأدوار الجادة عام 1996، كانت في فيلم «ناصر 56»، بطولة أحمد زكي، فردوس عبد الحميد، أمينة رزق، حسن حسني، أحمد خليل، ممدوح موافي، وإخراج محمد فاضل، ودارت أحداث الفيلم حول تأميم قناة السويس عام 1956، مستعرضا علاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة، بالإضافة إلى علاقته الشخصية بأولاده وزوجته.

«هوانم جاردن سيتي»

وبعدها بعام شارك رمزي، في مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، بجزئيه الأول والثاني، مقدما دور عاطف ناصف، الذي كان بعيد كل البعد عن الكوميديا، إذ شارك في البطولة بجانب كل من حسين فهمي، عبلة كامل، صفية العمري، هشام سليم، صابرين، مديحة يسري، ليلى فوزي، عزت أبو عوف، أحمد خليل.

في نفس العام الذي تم إنتاج فيه مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، قدم دور محمود سامي البارودي رئيس وزراء مصر سابقا، في مسلسل «بوابة الحلواني».

ورغم الصبغة الكوميدية لفيلم «صعيدي بالجامعة الأمريكية»، إلا أن دور هاني رمزي كان بعيد تماما عن الكوميديا، إذ شارك في الأحداث بدور أستاذ جامعي.

بداية الانطلاق إلى الكوميديا

بعد «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، انطلق هاني رمزي، إلى عالم الكوميديا، وقدم مجموعة من الأعمال الكوميدية: مثل «عفرتو، غبي منه فيه، كده أوكيه، مبروك جالك قالك، السيد أبو العربي وصل، أسد و4 قطط، عصابة بابا وماما»، ولامست أعماله الكوميدية عالم السياسية من خلال تميزه في بطولة أفلاك: «ظاظا، جواز بقرار جمهوري، عايز حقي».

هاني رمزي يتخلى عن الكوميديا بـ«200 جنيه»

ورغم الاتجاه إلى الكوميديا، إلا أنه عاد مؤخرا بعملان بعيدان كل البعد عن الكوميديا، البداية كانت مع فيلم «200 جنيه» الذي قدم فيه دور عامل بنزينه، وشارك معه في الفيلم كل من أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد آدم، ليلى علوي، أحمد السعدني، دينا فؤاد، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمود حافظ.

«العائدون»

شارك هاني رمزي أيضا، في رمضان قبل الماضي، في مسلسل «العائدون» مع أمير كرارة وأمينة خليل، في دور بعيد عن الكوميديا، نال عليه إشادات النقاد والجمهور.