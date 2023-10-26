«مات ابنه أمام عينيه».. رسالة قوية من فلسطيني إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» فيديو لأب مكلوم من أمام مستشفى النصر في خان يونس، وهو يجلس أمام جثمان نجله الذي استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه الأب رسالة تحذيرية إلى جيش الاحتلال: «رسالة إلى الجيش الإسرائيلي الذي يتغنى بالحرب البرية، أيها الجيش الجبان المهزم لا طاقة لك بأناس، وجنود يعشقون حرب الشوارع، وعشاق للشهادة».

وعلق الإعلامي رعد عبدالمجيد: «أب مكلوم يتحدث عن وافة ابنه بكل قوة ورباطة جأش، ويصف ما فيه، ويتوعد الجيش الإسرائيلي الراغب في التوغل في قطاع غزة».

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.