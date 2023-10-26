«صورة يحاولون إخفائها عنكم».. إعلامي أمريكي يفضح جرائم إسرائيل بمشهد مؤلم

«هذه الصورة يخفونها عنكم»، عنوان وضعه الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل، للتعليق على الأحداث في غزة، يستعين به في لحظات توثيق المجازر التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين، منذ بداية القصف الوحشي الذي بدأ في 7 أكتوبر الجاري، ويتواصل حتى تلك اللحظة، دون هدنة أو تمييز بين أطفال أو نساء أو شيوخ.

جاكسون هنكل يواصل فضح الاحتلال الإسرائيلي

تحت هذا العنوان، يفضح جاكسون هنكل، ممارسات الكيان الإسرائيلي الغاشم، ضد الأهالي في فلسطين، ما جعله أحد المراجع المهمة للأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة، على مدار 20 يومًا، رغم المضايقات التي يتعرض لها والضغوطات من قبل حكومته، التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي بقوة وبشكل واضح قولًا وفعلًا.

صورة مؤلمة من داخل غزة

صورة تظهر معاناة أهالي غزة، الذين يواجهون الموت كل يوم، في ظل القصف المتواصل الذي لا يتوقف منذ بدء عمليات القصف، مستهدفًا المستشفيات والمدارس والمباني السكنية والكنائس والمساجد، حتى المنظمات التي تعمل لإغاثة فلسطين، لعل أبرزها الأونروا التي تحمل تفويضًا إنسانيًا وتنمويًا لتقديم المساعدة للاجئي فلسطين.

طفل يجلس وسط حطام، على أرضية ملطخة بالدماء، من آثر الحرب والدمار، تضع بصمتها على ملابسه الممزقة، لا حيلة له سوى الصراخ، لعل العالم يسمعه ويغيث والده الذي يفترش الأرض، أثناء خضوعه للرعاية الطبية، مشهد نشره جاكسون هينكل وكتب عليه: «هذه الصورة يريدون إخفائها عنكم».

وبعدما أصبح أحد المراجع الأكثر متابعة للأحداث وإلمامًا بها، إلى جانب معلوماته الموثقة بالصور والفيديو، بات جاكسون هنكل الأكثر تداولًا وانتشارًا على موقع التغريدات القصيرة «X»، رغم التقييدات وتضييق الخناق عليه في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أنه وجد المتنفس في «X»، الذي لا يفرض أي قيودًا على الداعمين للقضية الفلسطينية أو الأطراف الأخرى.