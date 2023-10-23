«الضرائب»: تفعيل التشغيل اللحظي لمنظومة التحفيز

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفعيل التشغيل الفعلي لمنظومة التحفيز «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك»، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي شارك فيها عدد من الشركات.

وطالب الضباعني، في بيان عن مصلحة الضرائب، الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالدخول والتسجيل على المنظومة من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية واستكمال الإجراءات، ومنها إضافة أرقام الكاشير لدى كل فرع.

وأكد الضباعني أنّه لن يُعتد بأي بيانات سابقة إلا بما تم إضافته على المنظومة الفعلية، طبقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (515) لسنة 2023.

ولفت الضباعني إلى أنّ مصلحة الضرائب تعقد ندوات مجانية أون لاين يوم الأحد من كل أسبوع الساعة 7 مساء للتعريف بالمنظومة، والتدريب على كيفية الدخول والتسجيل على المنظومة والرد على جميع الاستفسارات.