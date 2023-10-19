«الضرائب»: نحرص على تقديم الدعم الفني والتوعية اللازمة لجميع الممولين

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، تقديم التوعية اللازمة والدعم الفني لمساعدة الممولين في الانضمام، وتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، والاستفادة من المزايا والأهداف التي تحققها هذه المنظومة.

وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد من أهم المنظومات المطبقة حاليًا، لافتًا إلى أن المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى) من المنظومة تشمل إلزام عدد (500) شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) من المنظومة تشمل الزام عدد (1000) جهة /شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023.

ضريبة الأجور والمرتبات

وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات على مستوى الجمهورية بين الأطراف الثلاثة للمنظومة، وهم المكلف، والموظف، والمصلحة، واحتساب ضريبة المرتبات الشهرية بكل سهولة، وتعظيم الاللتزام الضريبي دون زيادة أعباء جديدة، وكذلك مواكبة حالات التوظيف المستحدثة والمختلفة وتوحيد إحتساب ضريبة المرتبات عليها، لافتًا إلى أن المنظومة تساعد في إستيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى كل شركة، كما أن المنظومة تتيح إحتواء أكثر من صرفية في نفس الشهر لنفس الموظف.

توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور

وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى إنشاء بوابة للموظف لتعزيز الشفافية بين أطراف ضريبة المرتبات، وتتيح للموظف القيام بإستصدار قسيمة الراتب، قائلًا إن المصلحة توفر للممولين الملزمين بالمنظومة بيئة تجريبية، وهذه البيئة التجريبية توفر للممولين قدر من الوقت للتجربة على منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات قبل الإنطلاق على البيئة الفعلية بدون أي تأثير شكلي أو إجرائي لدي مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف أنه يمكن تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات للقطاعين العام والحكومي، وكذلك تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات للقطاع الخاص، وذلك من خلال الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

وأشار إلى أنه لمزيد من الايضاحات والاجابة على كافة الاستفسارات التي قد تواجه الممولين في التعامل مع المنظومة يمكن للممولين الرجوع لتسجيلات ورش العمل التي جرى عقدها للممولين الملزمين بالمراحل الثانية والثالثة والرابعة من المنظومة، والتي سيجدوا فيها الاجابة الوافية على هذه الاستفسارات، وشدد على أهمية مراجعة الممولين لتلك التسجيلات جيدًا خلال مرحلة التشغيل التجريبي.