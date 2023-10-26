خبير يفسر سبب تراجع أسعار الذهب.. وإقبال كبير من المواطنين على الشراء

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الخميس، رغم ارتفاع الأسعار في البورصة العالمية مقرونة بارتفاع الدولار وعوائد السندات، بفعل الضبابية الناتجة عن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسيطر حالة من الارتباك على الأسواق العالمية.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة وتسويق الذهب والفضة عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2575 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية 1987 دولارًا.

وأضاف كامل في تصريحات صحفية عنه، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2926 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2194 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20 ألفا و480 جنيها.

أوضح المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر»، أنّ حالة الارتباك في الأسواق العالمية دفعت المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن وقت الأزمات، خاصة مع استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع أنّ الأسواق المحلية تشهد طلبًا متزايدًا على الذهب، وإقبالًا واسعًا من المواطنين على الشراء بغرض الحفاظ على قيمة العملة، لافتا إلى أنّ قرار البنك المركزي بفتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل، هدأ وتيرة ارتفاع أسعار الذهب.

وتترقب الأسواق العالمية في وقت لاحق اليوم، صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة، وكذلك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي غدًا الجمعة، للحصول على مؤشرات واضحة بشأن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي قبل اجتماع الأسبوع المقبل.