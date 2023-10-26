أحمد الخطيب: المفاوض المصري محترف وحقق نجاحات كبيرة في القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ المفاوض المصري في القضية الفلسطينية محترف للغاية وحقق نجاحات كبيرة في إدخال المساعدات إلى غزة، فهو قوي وفعال وينتصر، حيث استطاعت مصر فتح معبر رفح رغم التأييد الكامل لإسرائيل من أكبر 5 دول في العالم.

دور مصري كبير في دعم الفلسطينيين

وأضاف الخطيب، خلال تقديمه برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090»: «مصر استقبلت 48 طائرة من دول العالم وصلت مطار العريش وتم فتح جسر جوي بين مصر والكويت لاستقبال المساعدات، و54 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة حتى اليوم».

12 ألف طن متفجرات ألقيت على قطاع غزة

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي، أن 12 ألف طن متفجرات ألقيت على قطاع غزة وهناك في غزة 1500 مفقود و42% من مباني القطاع تضررت وفضلا عن إصابة 3150 فلسطينيا في موجة وبائية، ونتحدث عن مليون نازح فلسطيني من الشمال إلى الجنوب كما أن 1.4 مليون يعيشون في غزة من اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا بيوتهم الأصلية بفلسطين التاريخية، أي أن أكبر نسبة نزوح في العالم موجودة بغزة و80% من سكان القطاع يعانون البطالة ويتلقون المساعدات الدولية.