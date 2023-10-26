أحمد الخطيب: مصر وقفت أمام الدول الكبرى لإدخال المساعدات إلى غزة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أهمية التعامل مع الأزمات بعقل وصبر، موضحا أن مصر تقوم بدور كبير في غزة لإيقاف نزيف الدم، مشيرًا إلى أن إسرائيل منعت دخول أي احتياجات إنسانية إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خاصة أن 98% من احتياجات الفلسطينيين تصل عبر إسرائيل.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090»، أن مصر أكدت أنها لن تسمح بالحصار والإبادة الجماعية، وبذلت جهودا كبيرة لفتح معبر رفح.

دعم عالمي لدولة الاحتلال

وأشار إلى أن العالم يدعم إسرائيل في ظل انحياز كامل، وهنا وقفت مصر أمام كل الدول الكبرى وأكدت أنها ستقف مع الأشقاء في غزة وقفة رجل واحد، ولم يعد لقطاع غزة أي منفذ إلا معبر رفح.

تصريحات خطيرة من «أونروا»

وأكد أن وكالة أونروا أعلنت أن المنظومة الصحية الفلسطينية ستنهار بسبب غياب الوقود الذي تمنع إسرائيل دخوله، وجرى إعلان توقف سيارات الإسعاف عن العمل بسبب غياب الوقود، أي أن المنظومة الصحية انهارت تقريبا، ولم تعد جميع المستشفيات قادرة على تقديم الخدمات العلاجية، ولم يعد هناك أدوية والكوادر الطبية لا تكفي لعلاج العدد الكبير من الجرحى، وتجرى العمليات الجراحية دون تخدير، كما انتشرت إصابات بالجرب بسبب عدم نظافة البيئة، وبالتالي فإن ما يحدث في غزة جريمة حرب لم يسبق لها مثيل.

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، إنّ كل البيوت في مصر حزينة والناس كلها مجروحة وحالة غضب وألم في كل الشوارع، موضحةً: «مفيش حد فينا إلا ويكون حزين وزعلان من آثار ما يحدث في قطاع غزة هذا الحزن والألم يعتري الجميع من أول رئيس الدولة حتى الأطفال في المدارس».

وتابع: «الرئيس السيسي خلال اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني أكد أن مصر لن تتجاوز حدودها، والجميع يحترم موقف مصر الثابت تجاه الفلسطينيين واتفاقية السلام».

وأشار إلى أن السيسي أكد أن مصر لديها قوة لكنها لن تطغى، ووجه التحية على دور القوات المسلحة في السلم والحرب، مشيرًا إلى أن معركة البناء بعد ثورة 30 يونيو الأصل فيها القوات المسلحة والهيئة الهندسية، وجرى تحقيق إنجازات لم تتحقق خلال 40 سنة.